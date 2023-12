Boerenorganisatie Agractie Nederland hoopt met een nieuw kabinet alsnog een landbouwakkoord te sluiten. Gesprekken over zo’n akkoord over de toekomst van de landbouwsector in Nederland draaiden eerder dit jaar op niets uit. Agractie ziet echter mogelijkheden nu de politieke verhoudingen zijn veranderd na de Tweede Kamerverkiezingen.