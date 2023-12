Aanpassen aan klimaat kost Zuid-Holland bijna 12,5 miljard euro

Het kost de gemeenten in de provincie Zuid-Holland naar schatting bijna 12,5 miljard euro om hun steden en dorpen zodanig aan te passen dat ze zijn berekend op het veranderende klimaat. Dat staat in een onderzoek dat adviesbureau Nelen & Schuurmans in opdracht van de provincie heeft gemaakt. De onderzoekers schetsen daarin wat er moet gebeuren om te voorkomen dat wateroverlast en extreme droogte voor grote problemen gaan zorgen. Omgerekend kosten die maatregelen per inwoner van Zuid-Holland jaarlijks 130 euro, voor een periode van 25 jaar.