Een zilveren microscoop die in ongeveer 1700 zou zijn gemaakt door de Nederlandse wetenschapper Antoni van Leeuwenhoek is bij Christie’s in Londen geveild voor 138.600 Britse pond, bijna 161.000 euro. Het veilinghuis verwachtte wat meer, namelijk minstens 150.000 pond ofwel dik 174.000 euro, voor het voorwerp met de zeer sterke lens.