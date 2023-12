Oppositie wil meer ambitie in ruimtelijk toekomstplan Flevoland

Meerdere oppositiepartijen in Flevoland vinden dat het Ruimtelijk Voorstel voor de provincie te weinig ambitie kent en niet concreet genoeg is. De PvdA, GroenLinks en de PvdD vonden dat er te weinig ambities waren voor het verbeteren van de biodiversiteit en de natuur. Forum voor Democratie (FVD) had graag gezien dat er een oplossing was gegeven voor het woningtekort en de netcongestie. Het plan werd uiteindelijk met een ruime meerderheid wel aangenomen.