ChristenUnie: respect voor grondrechten moet vanzelfsprekend zijn

De ChristenUnie is er niet gerust op dat het kennelijk nodig is dat PVV, VVD, NSC en BBB anderhalve maand gaan praten over de grondwet. Kamerlid Pieter Grinwis wees erop dat het pas een week geleden is dat alle 150 Tweede Kamerleden hun trouw aan de grondwet hebben bekrachtigd toen zij werden geïnstalleerd. Het overleg tussen de vier gaat volgens hem „over iets dat vanzelfsprekend zou moeten zijn: het respecteren van grondrechten”, zei Grinwis tijdens het debat over de verkiezingsuitslag.