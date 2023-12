Volt maakt zich grote zorgen over de gesprekken die VVD, NSC en BBB bereid zijn te voeren met verkiezingswinnaar PVV over naleving van de grondwet. „Kwartetten met de rechtstaat, alsof het niets is”, zegt Tweede Kamerlid Marieke Koekkoek in het debat over de verkiezingsuitslag. Zij vervangt daarin haar zieke partijleider Laurens Dassen.