De Overijsselse gedeputeerde Martijn Dadema gaat op verzoek van Provinciale Staten in gesprek met buschauffeurs van vervoerder Arriva in de regio Twente. Volgens de PvdA en de SP dreigt „een ernstig arbeidsconflict” omdat Arriva - dat afgelopen weekeinde het vervoer in Twente overnam van Keolis - zich niet zou houden aan afspraken over onder meer werktijden.