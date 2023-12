Eneco laat in een reactie weten verheugd te zijn dat er toch een slotverklaring is gekomen op de VN-klimaattop in Dubai, waarin landen worden opgeroepen om geleidelijk af te stappen van fossiele brandstoffen. Het is „weliswaar een voorzichtige formulering, maar de enige weg vooruit om de verdere opwarming van de aarde te beperken”, aldus het energiebedrijf.