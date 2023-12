De belangrijkste beursgraadmeters in Europa kwamen dinsdag nauwelijks in beweging, in afwachting van een belangrijk Amerikaans rentebesluit dat woensdag bekend wordt gemaakt. Daarbij moesten beleggers het met weinig richtinggevend bedrijfsnieuws doen. Voedings- en gezondheidsbedrijf DSM-Firmenich verloor, zonder duidelijke reden, 2 procent en stond daarmee onderaan in de AEX.