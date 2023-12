Ruim 60 organisaties willen meer vrouwen met bedrijf financieren

Ruim zestig organisaties in Nederland willen meer vrouwelijke ondernemers financieren die een bedrijf beginnen of willen opschalen. Er zijn volgens hen meer mannen die een organisatie starten en daarvoor financiering krijgen dan vrouwen. De Nederlandse economie kan harder groeien als meer vrouwen ondernemer worden, is het idee. Onder meer de drie grote banken en verschillende investeringsfondsen, zoals overheidsfonds Invest-NL, ondertekenen hiervoor dinsdag een overeenkomst.