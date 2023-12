Ruim 44.000 soorten dieren en planten op de hele wereld worden met uitsterven bedreigd. Dat is meer dan een kwart van alle soorten op aarde, blijkt uit de Rode Lijst die de internationale unie voor natuurbescherming IUCN maandag op de klimaatconferentie in Dubai presenteert. Een belangrijke oorzaak is klimaatverandering, aldus de IUCN.