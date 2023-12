SP-Kamerleden: Marijnissen voelde te weinig draagvlak in bestuur

Lilian Marijnissen heeft tijdens de laatste vergadering van het SP-partijbestuur „te weinig draagvlak geproefd” om door te gaan als partijleider, zegt SP-Kamerlid Bart van Kent. Hij was vrijdagavond bij die vergadering aanwezig, waarbij volgens Van Kent bestuursleden hun twijfels uitten over het functioneren van Marijnissen. Wat Van Kent betreft, had Marijnissen niet op hoeven te stappen. „Maar ik begrijp dat ze met te weinig draagvlak niet verder kan.”