Deutsche Bahn waarschuwt dat de treinen zaterdag erg vol kunnen zijn na een staking. Machinisten in Duitsland legden het werk neer uit onvrede over de loonsverhoging die de spoorwegmaatschappij biedt. Door de 24 uursstaking verschuiven veel passagiers hun reis naar zaterdag waardoor het „vooral in de late ochtend zeer druk in de trein zal zijn”, zegt een woordvoerder.