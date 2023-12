In Rusland zijn er grofweg twee soorten soldatenvrouwen. De een is de echtgenote van een gedetineerde die een contract bij het leger tekende. Zijn gevangenisstraf wordt kwijtgescholden als hij na zes maanden aan het front nog in leven is. Zijn vrouw krijgt intussen een prachtig salaris. Sneuvelt manlief, dan is hij ineens een staatsheld en krijgt de oorlogsweduwe een staatspensioen.