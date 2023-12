In navolging van Deense en Noorse vakbonden heeft nu ook de Finse transportvakbond AKT aangekondigd mee te doen aan acties tegen Tesla. Aanleiding zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor automonteurs in Zweden die in een impasse zitten. Medewerkers van alle havens in Finland zullen vanaf 20 december de doorvoer van Tesla-auto’s blokkeren.