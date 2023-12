RIVM: oppassen met boren in vooroorlogse tegels

Wandtegels uit met name de jaren dertig kunnen een glazuurlaag met uranium bevatten, meldt gezondheidsinstituut RIVM. Uranium is radioactief en mensen die bij de tegels in de buurt komen, kunnen iets meer aan ioniserende straling krijgen dan normaal. De dosis is echter klein en mensen staan al elke dag bloot aan straling uit bouwmaterialen, voedsel, de bodem en het heelal. Het RIVM raadt echter wel aan om bij het boren in of het verwijderen van zulke tegels voor de zekerheid zo min mogelijk stof in te ademen.