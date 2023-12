De rechtbank in Den Bosch doet vrijdag uitspraak in het kort geding van omwonenden uit Uden over de komst van een noodopvang in hun woonplaats. Ze zijn het niet eens met de wijze waarop een groep van driehonderd asielzoekers in hun ogen in een hotel van Van der Valk wordt „gedumpt”. Het kort geding was op 30 november.