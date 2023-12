De boodschap van de jaarlijkse viering van het Joodse Chanoeka-feest is „uitermate belangrijk” in tijden waarin „Joden over de hele wereld worden geconfronteerd met een enorme stijging van antisemitisme”. „Wij laten ons niet intimideren”, zei Chanan Hertzberger, voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO) in het Joods Museum in Amsterdam ter gelegenheid van de viering.