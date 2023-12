Ook een tweede gesprek tussen PVV-leider Geert Wilders en NSC-voorman Pieter Omtzigt over de verkenning is „goed en constructief” verlopen. De twee partijleiders hebben vertrouwen in het verslag van verkenner Ronald Plasterk. Die spreekt donderdagmiddag nog met Caroline van der Plas (BBB) en Dilan Yeşilgöz (VVD) en denkt dan „een heel eind” te komen.