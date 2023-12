Provincie Zuid-Holland gaat optoppen: bouwen op bestaande huizen

De provincie Zuid-Holland gaat in de zoektocht naar de schaarse ruimte om huizen te bouwen nadrukkelijk kijken naar al bestaande woningen. Ruimtelijk adviesbureau Stec Groep concludeert in een onderzoek dat Zuid-Holland de provincie is met de meeste potentie voor optoppen: een extra woonlaag plaatsen op een bestaand gebouw. Op 2,4 procent van de woningen in Zuid-Holland kan worden bijgebouwd, wat betekent dat er op die manier bijna 29.000 woningen bij kunnen komen.