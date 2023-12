Rapport: CO2-uitstoot vakantie even hoog als van woon-werkverkeer

De CO2-uitstoot die Nederlanders veroorzaken met vakantiereizen, is volgens een donderdag verschenen onderzoek ongeveer even groot als de uitstoot die in een jaar tijd voortkomt uit woon-werkverkeer. Bijna driekwart (74 procent) van de totale ‘vakantie-uitstoot’ komt daarbij door vliegreizen, terwijl die maar een kwart van het totale aantal reizen vormen, becijfert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Autovakanties komen veel vaker voor, maar die veroorzaken slechts 19 procent van de uitstoot die te maken heeft met vakantiereizen.