Omtzigt en Wilders spreken elkaar weer nu ‘de lucht is geklaard’

Onder toeziend oog van verkenner Ronald Plasterk, zullen PVV-leider Geert Wilders en NSC-voorman Pieter Omtzigt elkaar weer spreken over een mogelijke kabinetsformatie. Woensdag spraken de twee partijleiders elkaar al, een gesprek waarin de „lucht is geklaard”, zoals ze dat na afloop omschreven. Maar welke status het nieuwe gesprek heeft in deze fase van de verkenner, wilde geen van de partijen duidelijk maken aan de buitenwacht.