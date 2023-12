Het aandeel McDonald’s kwam woensdag amper van zijn plaats op Wall Street, ondanks de nieuwe groeiplannen van de Amerikaanse fastfoodketen. Ook de belangrijkste beursgraadmeters in New York lieten weinig beweging zien. Beleggers leken een afwachtende houding aan te nemen in aanloop naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag verschijnt.