Sigarettenproducent British American Tabacco (BAT), het bedrijf achter merken als Lucky Strike en Dunhill, schrijft maar liefst 25 miljard dollar (omgerekend zo’n 29 miljard euro) af op zijn activiteiten in de Verenigde Staten. BAT zegt last te hebben van een vertragende economie en een gedaalde vraag naar zijn sigarettenmerken in de VS.