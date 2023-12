Positie BBB-bestuurder waterschap Vechtstromen wankelt

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen in Almelo beslist woensdagavond of Rolf Woolderink van BoerBurgerBeweging BBB kan aanblijven als bestuurder. Woolderink is in opspraak geraakt omdat hij rechterlijke uitspraken over overtredingen op zijn erf in het Twentse Azelo heeft genegeerd, terwijl in de integriteitscode van het waterschap staat dat bestuurders zich aan de wet moeten houden. De BBB-fractie in het waterschapsbestuur wil dat de vergadering in beslotenheid plaatsheeft, maar de rapporten over de kwestie zijn al openbaar gemaakt.