Het gemeentebestuur van Rotterdam gaat de komende jaren dertig plaatsen in de stad waar de meeste verkeersongelukken gebeuren veiliger maken. Als eerste gaan zestien gevaarlijke situaties op de schop. Belangrijkste maatregelen zijn het verbeteren van de zichtbaarheid, het makkelijker maken voor fietsers en voetgangers om over te steken en waar nodig het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur.