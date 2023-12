Meer jonge mannen zoeken contact met hulplijn om kindermisbruik

Steeds meer jonge mannen die naar beelden van kindermisbruik kijken, nemen contact op met de hulplijn van Stop it Now. De organisatie tegen kindermisbruik ziet bijna een verdubbeling van de cijfers. Tot en met eind november van dit jaar namen 1871 mensen contact op met Stop it Now, vorig jaar waren dat er nog 943. Bijna de helft daarvan (46 procent) is jonger dan 26 jaar. De organisatie vindt dit zorgwekkend en begint donderdag een bewustwordingscampagne. Die moet meer jonge mannen aanzetten om hulp te zoeken als ze naar strafbare beelden zoeken of kijken.