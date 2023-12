Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken (BZK) maakt zich grote zorgen over de achterstand van gemeenten in het huisvesten van statushouders. „Er wordt op dit moment met mensen die in de opvang verblijven, gesleept van de ene naar de andere locatie omdat er overal een tekort aan opvangplekken en woningen is. Dit is zeer ongewenst”, laat de demissionaire bewindsman via zijn woordvoerder weten.