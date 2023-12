De explosie bij een appartementencomplex in Amsterdam-Zuidoost is met opzet veroorzaakt, laat de politie maandag weten. De politie meldde zondag dat de knal vermoedelijk kwam door een gasexplosie, „maar na nader onderzoek blijkt dat er sprake is van een misdrijf”, aldus de politie. De politie is op zoek naar beelden en getuigen van de ontploffing.