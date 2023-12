In een huizenblok aan de Acacialaan in het Zeeuwse dorp Bruinisse heeft een grote brand gewoed. De brand brak rond 16.30 uur uit en zo’n vijf uur later heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. In een van de drie huizen waar de brand woedde, lagen kisten met vuurwerk op zolder. Die zijn inmiddels naar beneden gebracht en goed nat gemaakt, zo laat de Veiligheidsregio Zeeland weten.