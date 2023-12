Ik geloof dat het Jan Terlouw was, de oud-voorman van D66, van wie ik lang geleden een prachtige uitspraak las. Hij zei in een interview: „Ik kan het me veroorloven om links te zijn.” Na de uitslag van de verkiezingen, vorige week woensdag, heb ik iedere dag wel een keer aan dit zinnetje moeten denken.