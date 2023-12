Tientallen huishoudens aan de Lijnbaan in Maassluis zitten sinds vrijdagmiddag zonder water en gas, nadat bij werkzaamheden in de straat een waterleiding is gesprongen. Bij de pogingen het lek te herstellen ontstond een soort zinkgat en werd de wateroverlast juist groter, vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Ook kwam er water in de gasleiding terecht.