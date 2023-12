Pfizer daalt op Wall Street na tegenvaller afslankpil

Pfizer behoorde vrijdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het farmacieconcern stopt met de ontwikkeling van een tweemaal daagse versie van zijn experimentele afslankpil. Zwaarlijvige patiënten die het medicijn in een klinische studie gebruikten verloren wel gewicht, maar hadden veel last van bijwerkingen. Het concern is nog wel steeds van plan om medio 2024 de proefgegevens vrij te geven over een eenmaal daagse versie van het medicijn, bekend als danuglipron. Het aandeel werd bijna 7 procent lager gezet.