Discussie over te lage heuvel Hedwigepolder: wie betaalt ophogen?

De Zeeuwse gedeputeerde Arno Vael heeft vrijdag in een commissievergadering een aanvaring gehad met meerdere Statenfracties over de 400.000 euro die moet worden uitgetrokken om de Panoramaheuvel in de voormalige Hedwigepolder op de juiste hoogte te brengen. Onder meer SGP en D66 vinden dat de rekening bij Rijkswaterstaat moet worden gelegd, omdat die voor het begeleiden van de scheepvaart een radartoren op de heuvel wil bouwen.