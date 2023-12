Kampen lost vrijdagmiddag het eerste carbidschot van 2023. Aan het einde van het eerste nationale Carbidcongres wordt op het plein voor het stadhuis van de Overijsselse plaats een demonstratie gegeven van melkbusschieten, zoals het carbidschieten in Kampen heet. Knallen met carbid is met name in het noorden en oosten van het land een vaste traditie op oudjaarsdag.