Plasterk spreekt vrijdag met laatste vier partijleiders

Verkenner Ronald Plasterk voert vrijdag gesprekken met leiders van de overgebleven vier partijen die in ieder geval één zetel hebben binnengesleept bij de verkiezingen van vorige week. Hij gaat achtereenvolgens in gesprek met Mirjam Bikker (CU), Laurens Dassen (Volt), Joost Eerdmans (JA21) en Chris Stoffer (SGP). DENK staat ook op drie zetels, maar voorman Stephan van Baarle weigert met Plasterk in gesprek te gaan, omdat hij de verkenner als „de boodschapper van extreemrechts” ziet.