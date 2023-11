De provincie Utrecht stopt met de pogingen de wolf te zenderen die een aantal keer is gesignaleerd in de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Gedeputeerde Mirjam Sterk (natuur) schrijft aan Provinciale Staten dat daartoe is besloten omdat het in de praktijk lastig is gebleken de wolf te zenderen. Ook is het sinds 10 oktober rustig rond de wolf in de provincie. „Er zijn geen probleemsituaties meer geweest.”