Gedenkteken voor slachtoffers WOII op Duits grafveld Ysselsteyn

Rabbi Binyomin Jacobs, opperrabbijn van Nederland, wijdt maandag op de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn (Limburg) een gedenkteken in voor alle slachtoffers van de nationaalsocialistische vervolging in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Het is voor het eerst dat de Duitse Volksbund, verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven, een gedenkteken voor slachtoffers opricht in een ander land. Het monument is ontworpen door een kunstenaar uit Berlijn.