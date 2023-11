Onderzoeksraad: DJI doet te weinig om drones veilig te maken

De Chinese dronefabrikant DJI doet nog te weinig om ongelukken met zijn drones te voorkomen. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die had er begin dit jaar bij de maker op aangedrongen om de instructies aan gebruikers aan te passen, maar dat is niet genoeg gebeurd, concludeert de raad nu. „Het baart ons zorgen dat deze fabrikant onvoldoende oog lijkt te hebben voor veiligheidsissues”, zegt Erica Bakkum van de raad in een verklaring.