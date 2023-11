D66-leider Rob Jetten voelt niets voor het voorstel van Pieter Omtzigt (NSC) om in de formatie met alle partijen te gaan praten over de opgaven voor de komende jaren en dan per thema meerderheden te gaan zoeken. „Ik vind dat nu geen logische stap omdat de kiezer ook een hele duidelijke koers heeft aangegeven”, zei Jetten na zijn gesprek met verkenner Ronald Plasterk.