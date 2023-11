Tot maandag beperkingen op Zeeuwse spoorlijn om verzakkingen

Door meldingen van verzakkingen op de Zeeuwse lijn kan er momenteel tussen Vlissingen en Roosendaal maar een trein per uur rijden. Dat meldt ProRail woensdag. Dinsdag zijn er bij de spoorbeheerder meerdere meldingen binnengekomen van verzakkingen rondom Goes en ’s-Heer Arendskerke. Tot die verzakkingen zijn hersteld, kunnen treinen slechts met 40 kilometer per uur rijden over het spoor. Daardoor kan er maar een trein per uur rijden tussen Vlissingen en Roosendaal.