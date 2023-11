De noodlijdende Oostenrijkse vastgoedinvesteerder Signa Holding heeft een vorm van uitstel van betaling aangevraagd. De stap volgt op het mislukken van een laatste poging om noodfinanciering te verkrijgen. De mede-eigenaar van het Chrysler Building in New York lijkt daarmee een van de meest prominente slachtoffers van de crisis in de Europese commerciële vastgoedmarkt te worden.