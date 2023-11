In de panden in het centrum van Amsterdam waar toeristische winkels zoals souvenirshops, minisupermarkten en Nutellawinkels huizen, mag niet opnieuw zo’n winkel worden geopend als de huidige winkel ermee stopt. De Raad van State oordeelde woensdag dat dat bestemmingsplan van de gemeente, die zo de diversiteit van het winkelaanbod wil verbeteren, bijna helemaal in stand blijft.