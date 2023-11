De dode bewoner die zondagavond in een arbeidsmigrantenhotel in het Zeeuwse Wolphaartsdijk werd gevonden, blijkt een natuurlijke dood te zijn gestorven. De vrouw die als verdachte in de zaak was opgepakt en die eveneens in het hotel aan de Lepelstraat verbleef is vrijgelaten, meldt de politie woensdag.