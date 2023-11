Het Openbaar Ministerie heeft twintig jaar cel geëist tegen de verdachte die nog minderjarig was toen hij opdracht zou hebben gegeven voor de moord op de 56-jarige Itzhak Meiri. Het slachtoffer uit Almere werd op 22 december 2021 na een bezoek aan de tandarts doodgeschoten in de Wieringerstraat in Amstelveen.