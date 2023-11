DENK weigert in gesprek te gaan met Ronald Plasterk, die op voorspraak van de PVV is aangesteld als verkenner in de kabinetsformatie. De partij wil er niet aan meewerken „dat het initiatief in de verkenning ligt bij een extreemrechtse politieke beweging die de rechten van meer dan 1 miljoen Nederlandse moslims wil afpakken”.