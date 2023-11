De Duitse bondskanselier Olaf Scholz belooft dat de overheid haar taken zal blijven vervullen, ondanks de begrotingscrisis die zijn regering op haar kop heeft gezet. „De lopende uitgaven zullen niet worden beïnvloed”, zei Scholz dinsdag in de Bondsdag, het Duitse parlement. „De staat zal zijn taken blijven vervullen.”