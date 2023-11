Nederlandse ontwikkelingsbank begint fonds voor klimaatprojecten

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO heeft een fonds opgericht van 1,1 miljard dollar (zo’n 1 miljard euro) voor klimaatprojecten en ongelijkheidsbestrijding in ontwikkelingslanden. Het geld is grotendeels afkomstig van een pensioenfonds en verzekeringsmaatschappij, partijen die zulke investeringen meestal zouden laten liggen. Het fonds steunt projecten in armere landen die over het algemeen risicovoller zijn, maar die juist leningen nodig hebben om te kunnen slagen. Met een nieuw soort constructie van FMO en filantropische stichting MacArthur zijn de geldschieters nu wel bereid hier geld in te stoppen.