Onlangs hadden we ons oudste kleindochtertje te logeren, een vreugde en een opgave. Een vreugde omdat het je eigen bloed is, zij het indirect. Een opgave omdat je al een poos uit de kleine kinderen bent. Waar nog bij komt dat Anna een pienter kind is, dat vanaf het ontwaken tot het naar bed gaan tegen je aan kletst, van alles de reden wil weten en zo nu en dan koppig haar eigen weg gaat.