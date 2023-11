De positie van de vrouw levert in de gereformeerde gezindte allerlei moeizame discussies op. Is het niet in de politiek en de maatschappij, dan toch wel in de kerk. De invloed van de moderne cultuur is daarbij een heel belangrijke factor. Allerlei Bijbelpassages botsen immers met wat in onze tijd normaal en vanzelfsprekend wordt gevonden.